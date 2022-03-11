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Doğduğu kent Herson bombardıman altında! Aklı Ukrayna’daki ailesinde

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Giriş: 11.03.2022 12:40
Ukraynalı Tetiana Müsevitoğlu bombardıman altındaki Herson'da doğdu, 13 sene önce de bir Türkle evlenerek, İstanbul'da yaşamaya başladı. Eşi ve 2 çocuğu burada. Doğduğu topraklar ve ailesiyse, Rus işgaliyle karşı karşıya. Tetiana'nın günleri endişe ve korkuyla geçiyor.
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