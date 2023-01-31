Doğalgaz zehirlenmesi: 3 ölü! Anne ve iki kızı can verdi

İstanbul’un Kartal ilçesinde ocakta unutulan çaydanlık faciaya neden oldu. Doğal gaz kaçağı anne ve iki kızının canını aldı. Yürek yakan olayı A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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