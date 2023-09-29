Doğalgaz patlaması neden olur? Doğalgaz patlamasından korunmak için neler yapılmalı?

Türkiye 2 gündür doğal gaz patlamaları ile sarsılıyor. İstanbul ve Ankara’da yaşanan patlamalarda 4 can kaybı yaşandı. 3 kişi de yaralandı. Peki doğalgaz patlaması nasıl olur, patlamadan nasıl korunulur, patlamaya karşı hangi önlemler alınır? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A sınıfı iş güvenliği uzmanı Cenk Gülle değerlendirdi.

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