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Doğalgaz merkezi olmada ilk adım! Bulgaristan'a doğalgaz satışı için resmi imzalar bugün atıldı

A Haber
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Giriş: 03.01.2023 16:41
Türkiye'nin uluslararası doğal gaz dağıtım merkezi olması yolunda önemli bir adım atıldı Doğalgaz tedariki için Türkiye ile Bulgaristan arasında bugün resmi imzalar atıldı. Bulgaristan'a yıllık 1,5 milyar metreküp gaz satışında el sıkışıldı. Peki bu imzalar ne anlama geliyor? AB Türkiye ile masaya oturur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi. Kaya, “Beklenen bir gelişmeydi ama diğer tarafıyla bunu ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini söylemimiz gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşından sonra başlayan krizde Rusya’nın kendi gazını bir şekilde pazarlayabilmesi için ortak olarak gördüğü Türkiye ile bir mutabakat zemini oluşturmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye gerçekten Rusya ve Ukrayna arasında dengeyi götüren ilk ve tek NATO üyesi. Enerji kartı Rusların en değerli kartıydı. Mart ayında bunu yaptı. Putin’den gaz almak isteyen Avrupa’ya Türkiye’nin kapısın gösterdi.” dedi.
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