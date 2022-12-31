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Doğal gaza yüzde 42,73 indirim! İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaz fiyatı indirildi

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 14:52
Güncelleme:31.12.2022 14:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazda da değişen oranlarda indirim geldi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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