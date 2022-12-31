31 Aralık 2022, Cumartesi
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Doğal gaza yüzde 42,73 indirim! İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaz fiyatı indirildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazda da değişen oranlarda indirim geldi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.