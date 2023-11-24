Doğal gaz merkezi ne zaman kurulacak? 60 kişilik Rus heyeti 2 gün Ankara'da

Rusya Başbakan yardımcısının da aralarında olduğu 60 kişilik bir heyet Ankara'dan temaslarda bulunuyor. En önemli gündem maddesi ise Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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