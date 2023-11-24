24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Doğal gaz merkezi ne zaman kurulacak? 60 kişilik Rus heyeti 2 gün Ankara'da

Doğal gaz merkezi ne zaman kurulacak? 60 kişilik Rus heyeti 2 gün Ankara'da

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2023 15:16
Rusya Başbakan yardımcısının da aralarında olduğu 60 kişilik bir heyet Ankara'dan temaslarda bulunuyor. En önemli gündem maddesi ise Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğal gaz merkezi ne zaman kurulacak?
Doğal gaz merkezi ne zaman kurulacak?
İYİ Parti’yi Akşener’in oğlu mu yönetiyor?
İYİ Parti'yi Akşener'in oğlu mu yönetiyor?
Öğrencilerin kız kavgası! Yaşam savaşı….
Öğrencilerin kız kavgası! Yaşam savaşı….
Provokasyonda Mossad izi mi var?
Provokasyonda Mossad izi mi var?
Gazze 49 günde enkaza döndü!
Gazze 49 günde enkaza döndü!
İsrail’den çok konuşulacak itiraf!
İsrail’den çok konuşulacak itiraf!
Kudüs’te her cuma aynı zulüm!
Kudüs’te her cuma aynı zulüm!
Kar ve fırtına geri geliyor!
Kar ve fırtına geri geliyor!
Kudüs’te kritik 7. cuma!
Kudüs'te kritik 7. cuma!
Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Deprem bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
Deprem bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster