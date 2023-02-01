01 Şubat 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Doğal gaz kullanırken nelere dikkat etmeli? Yetkililerden düzenli bakım uyarısı
İstanbul'un Kartal ilçesinde anne ve iki kızı doğal gaz sızıntısı nedeniyle can verdi. Akıllara ise ‘doğal gaz kullanımında nelere dikkat edilmeli?’ sorusu geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan iş güvenliği uzmanı Ogün Şimşek değerlendirdi.