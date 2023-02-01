Doğal gaz kullanırken nelere dikkat etmeli? Yetkililerden düzenli bakım uyarısı

İstanbul'un Kartal ilçesinde anne ve iki kızı doğal gaz sızıntısı nedeniyle can verdi. Akıllara ise ‘doğal gaz kullanımında nelere dikkat edilmeli?’ sorusu geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan iş güvenliği uzmanı Ogün Şimşek değerlendirdi.

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