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Doğal gaz çıkmazında kilit ülke Türkiye! Gaz krizini Türkiye mi çözecek?

A Haber
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Giriş: 08.08.2022 12:29
Gaz krizini aşmak ve yaklaşan kışa hazırlıklı girmek için birçok alternatif arayan Avrupa'ya Türkiye'siz çözüm pek mümkün görünmüyor. Türkiye, AB'nin kapısını çaldığı Azerbaycan'ın gazını taşıyan TANAP'ta köprü ülke konumunda bulunuyor. Avrupa'ya halen kesintisiz gaz taşıyan tek hat da Türkakım Boru Hattı... Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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