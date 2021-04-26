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Doç. Dr. Mehmet Çabalak A Haber'de tam kapanma kararını değerlendirdi

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Giriş: 26.04.2021 21:00
Güncelleme:26.04.2021 21:18
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çabalak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kararını A Haber'de değerlendirdi. Doç. Dr. Mehmet Çabalak, tam kapanma ile vakaların düşeceğini belirterak Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nn ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. 29 Nisan-17 Mayıs arasında tam kapanmaya gidilirken, Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çabalak alınan kararı A Haber'de değerlendirdi.

"ÖZEL HASTANELERE UYARI ÖNEMLİYDİ"

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çabalak, "Sağlık sistemindeki en büyük yük hasta sayıları ve yoğun bakım sayıları. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarındaki özel hastaneler ile ilgili sözleri dikkatimi çekti. Bu türk aksamalar bize de geliyordu bahsetmesi çok önemliydi." dedi.

"BAYRAM'DAN SONRA..."

A Habere özel açıklamalarda bulunan Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çabalak, Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti.

Tedbirler sayesinde vaka sayısında büyük bir azalma olacağını düşündüğünü belirten Doç. Dr. Çabalak "Hep söylenen bir şey var; virüs gezmez bir gezdiririz. Bu pandemilerin dalgalı bir seyri var. Belli bir dönem çıkıyor daha sonra plato gibi aşağı iniyor. Düşüşler de başladı. Pik'in inişini yakaladık gibi görülüyor. Yeni tedbirler sayesinde iniş trendinin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Pandemilerde kural şudur; hareki kısıtlamak. Alınan yeni tedbirler de insanların trafiğini azaltmak için alınmış, özellikle şehirlerarası seyahatlarin kapatması. Tedbirleri üst üste koyduğumuzda iniş trendinin hızlanacağını göreceğiz. Bayram'dan sonra çok iyi rakamları konuşacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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