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Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Saldırının azmettiricisi ABD’dir

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Saldırının azmettiricisi ABD’dir

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 13:47
Ankara’da TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısını A Haber’de değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “Bu saldırının baş azmettiricisi ABD’dir. Onun vekili İsrail’dir. Küresel sermayenin uyguladığı politikaların vekili İsrail’dir.” dedi.
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Saldırının azmettiricisi ABD’dir
"Saldırının azmettiricisi ABD’dir"
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