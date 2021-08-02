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Dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu

İHA
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Giriş: 02.08.2021 11:00
Güncelleme:02.08.2021 11:05
Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Bir anda mahallenin etrafını saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor.
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