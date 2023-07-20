Diyarbekirspor tesisine kavuşuyor! Yılların sorunu bitiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyarbekirspor'un tesis sorununu çözdü. Daha önce idmanlarını İstanbul'da yapan Güneydoğu ekibi önümüzdeki ayda kendi tesisinde olacak.

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