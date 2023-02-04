Diyarbakırlı kadınların "hanımağası" kar-kış demeden nabız tuttu: Kürtler eski Türkiye’ye dönmek istemiyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Şeyhdoda Aşireti lideri Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır’daki kadınlarla bir araya geldi. Kar-kış demeden en ücra ilçe ve köylere giden Ataman, oradaki kadınların sorunlarını can kulağıyla dinledi. "Hanımağa" lakaplı Suna Kepolu Ataman, "90'lı yıllarda bölgede en büyük acıyı kadınlar yaşadı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi çok iyi bir yere taşıdı. Herkes huzur ve güven ortamının sürmesini istiyor. Şunu herkes bilmeli ki Kürtlerin gerçek partisi AK Parti'dir." dedi.