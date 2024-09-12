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Diyarbakır'ın 'Narin' kızı nerede öldürüldü? A Haber canlı yayınında ortaya çıktı: İşte cinayetin işlendiği ahır!

Diyarbakır'ın 'Narin' kızı nerede öldürüldü? A Haber canlı yayınında ortaya çıktı: İşte cinayetin işlendiği ahır!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 02:13
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler A Haber’de açığa çıkıyor. 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği belirlendi. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın A Haber canlı yayında yaptığı açıklamalar tüyler ürpertti. Diyarbakır'ın 'Narin' kızının 21 Ağustos günü öldürüldüğü ahır ilk kez A Haber'de görüntülendi..
İşte cinayetin işlendiği ahır
İşte cinayetin işlendiği ahır
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