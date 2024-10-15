Diyarbakır’daki terör propagandasına gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Diyarbakır'da alınan yasaklama kararına rağmen miting gerçekleştirmeye çalışan ve bölücü terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 269 şüpheli gözaltına alındı.” dedi.

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