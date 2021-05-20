Diyarbakır'daki hain saldırıda Kanada izi! PKK'nın dronları Kanada'dan mı?

Son dakika haberine göre; PKK’nın önceki gece Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na iki maket uçakla yaptığı saldırı girişimi, Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi. Etkisiz hale getirilen maket uçaklar ve PKK’nın daha önce kullandığı dronları hayalet hale getiren beyin kartlarının, Kanada’dan alındığı tahmin ediliyor.