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Diyarbakır'daki hain saldırıda Kanada izi! PKK'nın dronları Kanada'dan mı?

İHA
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Giriş: 20.05.2021 09:55
Güncelleme:20.05.2021 10:02
Son dakika haberine göre; PKK’nın önceki gece Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na iki maket uçakla yaptığı saldırı girişimi, Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi. Etkisiz hale getirilen maket uçaklar ve PKK’nın daha önce kullandığı dronları hayalet hale getiren beyin kartlarının, Kanada’dan alındığı tahmin ediliyor.
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