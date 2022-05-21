21 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Diyarbakır’daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır’daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2022 12:17
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı giderek büyüyor. Nöbete katılan aile sayısı 291’e çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nöbete bir aile daha katıldı
Nöbete bir aile daha katıldı
Aman dikkat! Tatiliniz zehir olmasın
Aman dikkat! Tatiliniz zehir olmasın
Türkiye zirveye tırmanıyor!
Türkiye zirveye tırmanıyor!
Haliç’te suyun rengi kahverengiye döndü
Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü
Eren Abluka ile teröre ağır darbe!
Eren Abluka ile teröre ağır darbe!
Sınırda 21 kişi yakalandı!
Sınırda 21 kişi yakalandı!
Avrupa’da maymun çiçeği alarmı!
Avrupa’da maymun çiçeği alarmı!
FOX TV spikerine sert tepki!
FOX TV spikerine sert tepki!
Ünlü restoranın istinat duvarı can aldı!
Ünlü restoranın istinat duvarı can aldı!
Kaliteli süt için ne gerekli?
Kaliteli süt için ne gerekli?
Türkiye’de buğday sıkıntısı var mı?
Türkiye’de buğday sıkıntısı var mı?
Rüşvet çetesinin sabit fiyat tarifesi!
Rüşvet çetesinin sabit fiyat tarifesi!
Daha Fazla Video Göster