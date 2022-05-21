Diyarbakır’daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı giderek büyüyor. Nöbete katılan aile sayısı 291’e çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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