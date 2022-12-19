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Diyarbakır'daki bombalı saldırıda yeni gözaltılar

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 16:18
Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan bombalı araçlı terör saldırıyla ilgili yeni gözaltılar var. Saldırıda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Bombalı saldırıda yeni gözaltılar
Bombalı saldırıda yeni gözaltılar
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