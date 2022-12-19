Diyarbakır'daki bombalı saldırıda yeni gözaltılar

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan bombalı araçlı terör saldırıyla ilgili yeni gözaltılar var. Saldırıda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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