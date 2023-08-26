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Diyarbakır'da teröristlere ağır darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş: 26.08.2023 11:19
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'da PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün sivil yapılanması mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı." açıklamasında bulundu.
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