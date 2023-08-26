Diyarbakır'da teröristlere ağır darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'da PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün sivil yapılanması mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı." açıklamasında bulundu.