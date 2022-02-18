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Diyarbakır'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü | 900 gündür evlat nöbeti tutan aileler yürüyüş düzenliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2022 11:41
Diyarbakır'daki evlat nöbeti tam 900 gündür devam ediyor. Aileler teröre lanet yürüyüşü düzenliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.
Diyarbakır’da ’Teröre Lanet’ yürüyüşü | 900 gündür evlat nöbeti tutan aileler yürüyüş düzenliyor
Diyarbakır'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü | 900 gündür evlat nöbeti tutan aileler yürüyüş düzenliyor
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