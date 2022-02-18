18 Şubat 2022, Cuma
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Diyarbakır'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü | 900 gündür evlat nöbeti tutan aileler yürüyüş düzenliyor
Diyarbakır'daki evlat nöbeti tam 900 gündür devam ediyor. Aileler teröre lanet yürüyüşü düzenliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.