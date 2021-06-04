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Diyarbakır'da suç örgütü çökertildi

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Giriş: 04.06.2021 12:09
Güncelleme:04.06.2021 12:09
Diyarbakır’da cezaevinde olan çete liderince yönetilen organize suç örgütüne yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi. 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonda cephanelik ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç örgütlerine karşı operasyon başlatıldı. Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak yönetmek, kurulan örgüte üye olmak ve örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek, yağma, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlediği tespit edilen liderliğini ceza evinde tutuklu olan E. K. isimli şahsın, yöneticiliğini ise Ş. K. ve R.Ç. isimli şahısların yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde 1 Haziranda 24 adrese eş zamanlı olarak özel harekat kuvvetleriyle helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 3 adet pompalı av tüfeği, 16 adet değişik çap ve özelliklerde tabanca, 8 adet şarjör, 272 adet değişik çap ve özellikte fişek, 39 adet tüfek kartuşu, 620,94 gram eroin maddesi, 201,52 gram metamfetamin maddesi, 1,01 gram esrar maddesi ile 1 adet uyuşturucu madde içmek amacıyla kullanılan PİPE olarak tabir edilen cam tüp ele geçirildi. Operasyonda 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslardan 11'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, 5 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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