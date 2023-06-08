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Diyarbakır'da PKK'ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 08.06.2023 11:14
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." dedi.
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