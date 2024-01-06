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Diyarbakır’da PKK'lı teröristlerin saldırı girişimi engellendi

İHA
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Giriş: 06.01.2024 11:53
Diyarbakır’ın Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist ve yardım yataklı eden bir kişi İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yakalandı. Diğer yandan yüzü maskeli silahlı teröristlerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

4 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine terör örgütü PKK-KCK mensuplarınca park halindeki araçlar yakılmak istendi.

ARAÇLARI YAKACAKLARDI
Belediye çalışanlarına park halindeki araçların yakılacağı söylenerek 1'i elinde tabanca olmak üzere yüzleri maskeli 4 terörist ve yardım yataklık eden bir şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğünce dün gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda olay esnasında kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve molotof kokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirildi.

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