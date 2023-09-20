Diyarbakır'da narkoterör operasyonu! 2 ton uyuşturucu, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK’nın finans kaynağına darbe vuruluyor. Bölgede narkoterör operasyonu düzenleniyor. 2 ton uyuşturucu, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi. A Haber muhabiri Sinan yılmaz ve kameraman Mehmet Sıddık Bilge operasyon bölgesinden son durumu ekranlara getirdi.

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