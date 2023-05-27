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Diyarbakır'da ihalesi tamamlanan deprem konutları yükseliyor

A Haber
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Giriş: 27.05.2023 09:45
Diyarbakır’da depremzedeler için inşa edilen konutlar hızla yükseliyor. TOKİ tarafından temeli atılan binaların yapımı sürüyor. Diyarbakır'da ihalesi tamamlanan 6 bin 40 konutun inşası sürüyor. Çalışmalarda son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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