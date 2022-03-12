12 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Diyarbakır'da Eren Kış-31 operasyonu başladı! Yüzlerce personel peşlerinde

Diyarbakır'da Eren Kış-31 operasyonu başladı! Yüzlerce personel peşlerinde

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2022 14:38
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı
İşte MİUS’in en önemli özelliği
İşte MİUS'in en önemli özelliği
Yolda geliyor, takipte kalın
"Yolda geliyor, takipte kalın"
Türkiye’nin krizdeki rolüne vurgu
Türkiye'nin krizdeki rolüne vurgu
Yüzlerce personel peşlerinde! Flaş operasyon
Yüzlerce personel peşlerinde! Flaş operasyon
Bahçeli’den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Türkiye ile ilişkilerimizden gurur duyuyoruz
"Türkiye ile ilişkilerimizden gurur duyuyoruz"
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği!
Karadağ Başbakan Yardımcısı A Haber’de!
Karadağ Başbakan Yardımcısı A Haber’de!
Çocukken mülteci olmak!
Çocukken mülteci olmak!
Siviller anaokuluna sığındı!
Siviller anaokuluna sığındı!
İstanbul’da kar için saat verdi!
İstanbul'da kar için saat verdi!
Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü
Daha Fazla Video Göster