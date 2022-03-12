12 Mart 2022, Cumartesi
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Diyarbakır'da Eren Kış-31 operasyonu başladı! Yüzlerce personel peşlerinde
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı