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Diyarbakır’da enkazdan bir çocuk enkazdan kurtarıldı! A Haber bölgede

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 09:06
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden olan Diyarbakır’da yıkılan noktalarda arama kurtarma faaliyetleri kesintisiz olarak sürüyor. A Haber kameraları canlı yayındayken 11 yaşlarında bir kız çocuğunun kurtarılma anı ekranlara yansıdı. Bir vatandaşın ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
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