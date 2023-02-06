Diyarbakır’da enkazdan bir çocuk enkazdan kurtarıldı! A Haber bölgede

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden olan Diyarbakır’da yıkılan noktalarda arama kurtarma faaliyetleri kesintisiz olarak sürüyor. A Haber kameraları canlı yayındayken 11 yaşlarında bir kız çocuğunun kurtarılma anı ekranlara yansıdı. Bir vatandaşın ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

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