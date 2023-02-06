Diyarbakır’da deprem enkazında kalan kişi böyle kurtarıldı! A Haber canlı yayınında kurtarma anı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. A Haber ekipleri deprem bölgelerinde haber nöbetini sürdürüyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'daki son durumu aktarırken bir vatandaş enkazdan kurtarıldı. İşte o anlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN