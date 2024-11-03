Diyarbakır'da borcu olan şahsın akrabalarının iş yerini kurşunladılar! O anlar kamerada

Diyarbakır’da iş yeri kurşunlama ve hırsızlık olaylarına karışan, aralarında bir kişinin 50 yıl hapis cezası bulunan 11 şüpheli, “cambaz” operasyonu ile gözaltına alınarak tutuklandı.

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