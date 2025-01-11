Diyarbakır’da Başkan Erdoğan heyecanı! Hangi mesajlar verilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Kongresi’ne katılacak. Peki Erdoğan, hangi mesajları verecek? Bölgedeki huzur iklimine vatandaş nasıl bakıyor? Gelişmeleri A Haber muhabir Sinan Yılmaz’ın konuğu olan STK Temsilcisi Muhammed Dara Akar değerlendirdi.

STK Temsilcisi Muhammed Dara Akar'ın öne çıkan sözleri:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a her gelişi ayrı bir heyecan oluşturuyor. Ancak bazı tarihler önemli olarak tarihe geçer. 2005 yılı ziyareti ayrı bir yere sahiptir. 2011 yılında GAP Eylem Planı'nın açıklandığı gün çok önemlidir. Bugün bütün bölge halkı, Diyarbakır ve Türkiye Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın vereceği mesajları bekliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMI

Bu beklentinin temelinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan son 22 yıla damgasını vuran çok güçlü bir lider. Bölgenin ekonomik, kültürel ve fiziksel şartlarında çok büyük reformlar gerçekleştirdi. Yani dediğini yapan verdiği sözü tutan bir lider. Şu anda tabi hassas bir süreç var. Bölgede şiddet olaylarının sıfırlandığı, güvenliği yüksek düzeyde olduğu, şiddet olaylarının yarattığı mağduriyetlerin giderildiği, hasarların ortadan kaldırıldığı bölgenin yeniden inşa edildiği dönemin sonunda yeni bir süreç işliyor. Terörsüz Türkiye için atılan önemli adımlar var.

HALK TAM DESTEK

Terörün, şiddetin Türkiye'nin gündeminden çıkarılması bir umut ve beklenti var. Hem bölge halkında hem Türkiye'nin tamamında bu beklenti var. Öyle görünüyor ki hem şiddet hem terör Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkacak. Halkın da bu konuda çok güçlü bir iradesi ve desteği var.