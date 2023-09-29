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Diyarbakır'a 2 bin 100 yataklı yurt! Üniversite kampüsüne Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdu

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 16:15
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsüne yapılan 2 bin 100 yataklı yurt hizmete açılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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