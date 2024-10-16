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Diyarbakır ve Elazığ’da deprem! İşte deprem anı ve bölgeden ilk görüntüler

Diyarbakır ve Elazığ’da deprem! İşte deprem anı ve bölgeden ilk görüntüler

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 16.10.2024 11:01
Son dakika deprem haberi… Deprem bölgesinde deprem meydana geldi. Sarsıntının bölgedeki birçok ilde hissedildiği belirtiliyor.
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