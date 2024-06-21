Diyarbakır Valisi yangına dair açıklamalarda bulundu: Yangın kontrol altına aldındı

Son dakika..Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını meydana geldi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı var. Çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının olduğu bölgeye gelen Vali Ali İhsan Su, son yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

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