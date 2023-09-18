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Diyarbakır surları restore ediliyor! UNESCO Dünya Mirası listesindeki surlar geleceğe taşınıyor

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 17:54
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi Diyarbakır surları restorasyonla geleceğe taşınıyor. Restorasyon hangi aşamada? Detayları muhabirimiz Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Diyarbakır Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi anlattı.
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Diyarbakır surları restore ediliyor!
Diyarbakır surları restore ediliyor!
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