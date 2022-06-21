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Diyarbakır merkezli 10 ilde "Kökünü Kurutma Operasyonu"

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Giriş: 21.06.2022 07:28
Diyarbakır merkezli 10 ilde yürütülen “Kökünü Kurutma Operasyonu”nu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Operasyon, 292 şüpheliye ait 205 adrese yönelik gerçekleşerek, 184 şüpheliye ait yapılan adli işlemlerde 64 şüpheli tutuklandı.
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