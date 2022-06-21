21 Haziran 2022, Salı
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Diyarbakır merkezli 10 ilde "Kökünü Kurutma Operasyonu"
Diyarbakır merkezli 10 ilde yürütülen “Kökünü Kurutma Operasyonu”nu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Operasyon, 292 şüpheliye ait 205 adrese yönelik gerçekleşerek, 184 şüpheliye ait yapılan adli işlemlerde 64 şüpheli tutuklandı.