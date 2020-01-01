Diyarbakır Hamzalı köyünde çeyrek asırdır dinmeyen acı! PKK'lı teröristlerden sivillere saldırı |Video

PKK'lı teröristler 1 Ocak 1995'te yani tam 25 yıl önce Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyüne baskın yaptı. Saldırıda 19 kişi şehit oldu. Yıllar geçmesine rağmen köyde acı hala ilk günkü gibi... A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Hamzalı köyüne gitti bölge halkının acısına ortak oldu. Hamzalı köyünde yaşayan ve o alçak katliamda kızını kaybeden yaşlı adam o anları anlattı. Teröristlerin 'niye korucu olduğunuz diye?' köyü basıp katliam yaptığı ifade eden adam çocuğunun elindeki ekmeğiyle son nefesini verdiğini söyledi.

PKK'nın 24 yıldır hafızalardan silinmeyen katliamı: Hamzalı!..

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal Hamzalı mahallesinde 25 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen iki saldırıda katledilen 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişinin ailelerinin acısı dinmedi. Saldırıda kızını kaybeden, eşi yaralı olarak kurtulan Adil Çiçek yaşanan dehşet anlarını A Haber'e anlattı. Çiçek: "Köyün içine sızan teröristler çocuk yaşlı demeden taradılar. İlk saldırıda yarım saat içinde 19 kişiyi vahşice katlettiler. Bu acı hiç unutulmaz. Kızım son nefesini verirken elinde yediği ekmek vardı." dedi

Kardeşini ve 4 yakınını kaybeden Şükran Demir ise katliam için: "Yaşadığımız sürece bunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.