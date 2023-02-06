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Diyarbakır Bağlar'da deprem enkazından kurtartılma anları kamerada: Abla kardeşim var en arkada

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Giriş: 06.02.2023 11:08
Son dakika deprem haberi… 7,4’lük deprem 10 ilde etkili oldu. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Diyabakır'ın Bağlar ilçesinde enkazdan kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı. Enkaz altındaki çocuk "Abla kardeşim var en arkada" ifadelerini kullandı.
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Abla kardeşim var en arkada
"Abla kardeşim var en arkada"
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