Diyarbakır Bağlar'da deprem enkazından kurtartılma anları kamerada: Abla kardeşim var en arkada

Son dakika deprem haberi… 7,4’lük deprem 10 ilde etkili oldu. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Diyabakır'ın Bağlar ilçesinde enkazdan kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı. Enkaz altındaki çocuk "Abla kardeşim var en arkada" ifadelerini kullandı.

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