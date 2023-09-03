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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5. yılında

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Giriş: 03.09.2023 17:20
Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019'dan bu yana evlat nöbetinde. İşte 5 yıldır Diyarbakır HDP il binası önünde süren direnişin hikayesi...
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