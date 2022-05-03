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Diyarbakır annelerinin buruk bayramı! Yüreklerinde acı var

A Haber
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Giriş: 03.05.2022 15:46
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler bayramı buruk geçiriyor. Anne Sariye Tokay’ın oğlu Mehmet Tokay 2011 yılında piknik bahanesiyle Siirt kırsalına götürüldü ve örgüte teslim edildi. PKK’ya pençesini geçiren anne evladını geri almak için mücadele veriyor. Anne Sariye Tokay yaşadıklarını A Haber mikrofonlarına anlattı. Sariye Tokay, “21 bayramdır oğlumdan uzağım. Oğlumu ‘piknik var’ diye kandırıp örgüte teslim ettiler. Oğlumu HDP götürüp PKK’ya teslim etti. Bunların bizi böyle üzmeye ve ciğerimizi yakmaya ne hakları var? 11 yıldır benim evimde bayram yemeği yapılmadı. Kapı çaldığında gözüm yolda.” dedi.
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