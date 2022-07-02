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Diyarbakır Anneleri 2 aileye daha yavrusunu kavuşturdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2022 16:09
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan iki aile, daha çocuklarına kavuştu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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