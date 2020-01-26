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26.01.2020

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar

Elazığ 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Erbaş, camilerin kapılarını vatandaşlara açtıklarını ve bazı camilerde kalan depremzedelerin olduğunu ifade etti. "Diyanet Vakfı olarak depremzede vatandaşlarımızın yanındayız" diyen Erbaş, Ankara'dan 8 kişilik bir manevi rehber heyetinin bölgeye geldiğini ve bire bir olarak depremzedelerle ilgilendiklerini söyledi.

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