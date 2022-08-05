Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan anlamlı ziyaret! Ali Erbaş Şah’ı Merdan Cemevi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti. Ali Erbaş, saldırıya uğrayan cemevi dedesi ve üyelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erbaş, cuma hutbesinde doksan bin camide "muharrem ayı ve kerbelâ" konulu hutbe okunacağını söyledi. Cemevi Başkanı Kazım Erbektaş da "tuzağa düşmeyeceğiz" mesajını verdi.

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