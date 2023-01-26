Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam düşmanlığı insan hakları sorunudur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sert tepki gösterdi, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanca tavırlar ciddi bir insan hakları sorunudur" dedi. Ali Erbaş, saldırıların insanlığın aydınlık geleceğine yapılan bir suikast olduğunu dile getirdi.

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