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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam düşmanlığı insan hakları sorunudur

A Haber
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Giriş: 26.01.2023 08:38
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sert tepki gösterdi, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanca tavırlar ciddi bir insan hakları sorunudur" dedi. Ali Erbaş, saldırıların insanlığın aydınlık geleceğine yapılan bir suikast olduğunu dile getirdi.
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