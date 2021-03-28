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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti

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Giriş: 28.03.2021 16:38
Güncelleme:28.03.2021 16:46
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'daki evlat nöbeti tutan acılı anneleri ziyaret etti. Erbaş "İnşallah Diyarbakır annelerimiz evlatlarına kavuşur. Bu acının dinmesi için herkes elinden geleni yapmalı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti. Ali Erbaş, "İnşallah Diyarbakır annelerimiz evlatlarına kavuşur. Bu acının dinmesi için herkes elinden geleni yapmalı." şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'daki evlat nöbeti tutan acılı anneleri ziyaret etti.

Diyarbakır HDP İl Binası önündeki çadıra girerek annelerle konuşan Erbaş, "Annelerin evlat hasreti acıların e büyüğüdür. Devletimiz çok büyük. Güvenlik güçleriyle gerekli çalışmaları yapıyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm hocalarımızlar birlikte, annelerin evlat acılarının bitmesi için sadece dua etmekle kalmıyor dile getirmeye devam ediyoruz. Kardeşlerimizi bozmaya hiçbir terör örgütünün, hiçbir hain yapının gücü yetmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Erbaş "İnşallah Diyarbakır annelerimiz evlatlarına kavuşur. Bu acının dinmesi için herkes elinden geleni yapmalı" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti
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