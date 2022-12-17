Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’e konuştu: FETÖ istismar örgütüdür

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam dinini istismar ederek, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine göz diken terör örgütü FETÖ'nün gerçeklerini A Haber'e anlattı. Erbaş, FETÖ’cülerin maddi ve manevi çıkarları engellendiğinde, kendi insanına kurşun sıkacak kadar mankurtlaştırıldığını söyledi.

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