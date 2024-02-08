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Diyanet fitre ücretini açıkladı! Ramazan ayına sayılı günler kala fitre ücreti Diyanet İşler Başkanlığı tarafından açıklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 19:06
Ramazan ayına sayılı günler kala fitre ücreti Diyanet İşler Başkanlığı tarafından açıklandı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, fitre miktarını 130 lira olarak açıkladı.
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