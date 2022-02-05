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Dışişleri’nden uluslararası topluma çağrı: Yunanistan tüm insani değerleri hiçe sayıyor

A Haber
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Giriş: 05.02.2022 10:04
Güncelleme:05.02.2022 10:04
Yunanistan tarafından Türkiye sınırına itilen 19 düzensiz göçmen donarak hayatlarını kaybetmişti. Dün ise 14 düzensiz göçmen daha sınıra itilmiş, Mehmetçik yardım elini uzatmıştı. Yunanistan'ın devam eden insanlık dışı tutumuna karşı Türkiye'den tepki geldi. Detaylar neler? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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