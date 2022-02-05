05 Şubat 2022, Cumartesi
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Dışişleri’nden uluslararası topluma çağrı: Yunanistan tüm insani değerleri hiçe sayıyor
Yunanistan tarafından Türkiye sınırına itilen 19 düzensiz göçmen donarak hayatlarını kaybetmişti. Dün ise 14 düzensiz göçmen daha sınıra itilmiş, Mehmetçik yardım elini uzatmıştı. Yunanistan'ın devam eden insanlık dışı tutumuna karşı Türkiye'den tepki geldi. Detaylar neler? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.