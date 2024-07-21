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Dışişleri'nden katil İsrail'e tepki: Netanyahu hükümeti yargılanacak

Dışişleri'nden katil İsrail'e tepki: Netanyahu hükümeti yargılanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 19:37
İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki geldi.
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