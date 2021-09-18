Dışişleri'nden Atina'daki zirveye tepki: Dayanışma kisvesi altındaki yanlı tutum terk edilmeli

Dışişleri bakanlığı AB'nin dokuz üyesinin Atina'da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan ortak bildiriye tepki gösterdi, " AB'nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina'da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur. Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz.” dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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