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Dışişleri’nde yapısal reform! Türk devletlerine özel yeni genel müdürlükler

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2024 16:30
Dışişleri Bakanlığı teşkilat yapılanmasında genişlemeye gitti. Yeni genel müdürlükler kuruldu, Türk Devletleri Teşkilatı’na ise ayrı bir önem verildi.
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Türk devletlerine özel yeni genel müdürlükler
Türk devletlerine özel yeni genel müdürlükler
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